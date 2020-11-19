Женева, Швейцария, , 00:47 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 536 224 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 55 326 907. Такие данные приводит 18 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9220 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 333 742.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 456 751 выявленном случае заражения коронавирусом и 6871 скончавшемся больном за сутки.

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