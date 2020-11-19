Анкара, , 00:44 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 4215 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 116 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 18 ноября министерство здравоохранения страны.

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Как уточняется, всего в стране выявлено уже 425 628 инфицированных коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 11 820.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 361 тысячи пациентов, в том числе 2592 — за последние сутки.

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил на заседании правительства, что в стране уже начались испытания вакцины от COVID-19 на пациентах.

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