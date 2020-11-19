Приштина, , 12:47 — REGNUM Суд первичной инстанции в Пече 18 ноября подтвердил обвинение в сексуальном домогательстве в отношении бывшего министра здравоохранения и главы Партии демократического действия Косово Нумана Балича.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Балича обвиняют в том, что 12 августа 2020 года он, находясь на врачебном посту, воспользовался беспомощностью пациентки, матери шестимесячного ребенка, для того, чтобы домогаться до нее в тот момент, когда младенец проходил лечение после нападения экстремистов.

По версии обвинения, Балич пригласил женщину в свой кабинет для консультации в ночное время и попытался изнасиловать, шантажируя тяжелым положением ребенка. Женщине удалось вырваться.

Защита обратилась к суду с просьбой аннулировать обвинение, однако запрос был отклонен.

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