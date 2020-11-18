, 20:36 — REGNUM Если судить по количеству новых заражений коронавирусом в последние дни, эпидемия в Милане вышла на плато, заявил в среду, 18 ноября, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Быстрый рост числа новых заражений прекратился, есть надежда, что в ближайшее время прекратится и рост вообще, а затем показатели начнут снижаться, отметил он.

При этом, по утвержденным правительством правилам, в течение еще как минимум 10 дней Милан будет находиться в «красной зоне», ведь власти учитывают ситуацию за последние 14 дней, добавил губернатор.

По данным на 18 ноября, в Италии умерли 47 217 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 753, прирост стал самым большим с начала апреля 2020 года. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 731. Выздоровели 481 967 человек, за сутки этот показатель увеличился на 24 169 (днем ранее — на 15 434). Число подтвержденных носителей выросло на 34 282 (днем ранее — на 32 191). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 272 352 (более 2% населения страны).

В настоящее время заражены 743 168 человек (на 9358 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 62 раза. За последний месяц число зараженных выросло вшестеро. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.