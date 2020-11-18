Вашингтон, 18 ноября 2020, 20:33 — REGNUM Благодаря ошибкам Assassin's Creed Valhalla игроки обнаружили, что лодки викингов способны на невероятные трюки. Об этом 18 ноября сообщил портал Comicbook.
В частности, пользователю CapitalR удалось поставить лодку «на дыбы» как мотоцикл, а Ivan_Belluccio сделал из своего водного транспортного средства «вертолёт». DaCouncilDcuo столкнулся с явлением, которое превратило его каноэ в парящее транспортное средство.
https://twitter.com/CapitalR/status/1327321006202097664
https://twitter.com/Ivan_Belluccio/status/1326093285140672512
https://twitter.com/DaCouncilDcuo/status/1329034900528312320
Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla состоялся 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры нашли возможность сделать игру похожей на предыдущие части франшизы.
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