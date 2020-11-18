Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM В январе-октябре 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 53,3 тыс. преступлений. Это на 24,9% больше, чем в январе-октябре 2019 года. Об этом 18 ноября сообщили в Петростате.

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Таким образом, по итогам десяти месяцев текущего года рост преступности в Северной столице ускорился: ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2020 года рост криминала составлял 16,3% по отношению к уровню того же периода 2019 года.

В соседней Ленинградской области за первые десять месяцев года зарегистрировано 23,4 тысячи преступлений, это на 13,1% больше, чем в январе-октябре 2019 года. Показатель роста в январе-сентябре в Ленобласти составлял 10,8%.

«Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в городе на 37,6%, в области — на 20,3%», — подсчитали в статистическом ведомстве Санкт-Петербурга и Ленобласти (данные за январь-октябрь 2020 года).

За первые десять месяцев 2020 года в Петербурге было выявлено 15,6 тыс. граждан, совершивших преступления, в Ленинградской области — 6,8 тыс. таких лиц. Это меньше чем в январе-октябре 2019 года, соответственно, на 6,3% и 2,4%.

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