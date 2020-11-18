Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM Общественники Чкаловского района Екатеринбурга пришли на помощь врачам. В четырёх районных поликлиниках работают специалисты call-центров.

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Помощники трудятся посменно по четыре часа пять дней в неделю. Их труд помогает оплачивать один из депутатов свердловского Заксобрания. Сейчас они принимают звонки граждан, желающих вызвать врача на дом, передают пациентам назначения и рекомендации, а также данные анализов. А в будущем они смогут выполнять и бумажную работу.

Штат помощников планируется расширять. Предпринимателей Чкаловского района призывают скинуться на зарплату новым сотрудникам. Как сообщало ИА REGNUM, медики в последние месяцы сильно загружены. Причиной является пандемия короонавируса.