Москва, , 19:37 — REGNUM После ЧП во время пусконаладочных работ в одном из корпусов больницы в Коммунарке часть пациентов переведут в другие сооружения. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация», — рассказали в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в московской больнице в Коммунарке произошла разгерметизация трубы во временном инфекционном корпусе. По официальным данным, пострадавших нет.