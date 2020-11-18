Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM Самый лучший стимул для улучшения работы участковых — выделение жилья сотрудникам, — полковник МВД в отставке Алексей Трифонов прокомментировал ИА REGNUM анонсированную реформу службы участковых.

Полицейские беседуют с гражданами Алексей Колчин © ИА REGNUM

По мнению собеседника, «реформирование различных служб в системе правоохранительных органов происходит постоянно».

«Служба участковых уполномоченных тоже требует изменений, потому что сотрудники порой привлекаются к выполнению несвойственных им задач. Кроме того, у участковых огромная нагрузка, много материалов на руках, особенно в городах-миллионниках».

Эксперт рассказал, что сейчас участковые занимаются «профилактикой правонарушений, работают с подназорным контингентом — владельцами оружия, ранее судимыми и так далее. Разорваться на всех, прямо скажем, очень сложно».

"Кроме того, участковые параллельно ведут работу с большим количеством материалов — это обращения граждан. И эта деятельность, в большинстве своём, сводится к работе «на корзину», — подчеркнул он.

Полковник Трифонов отметил, что пока неизвестно, какие именно изменения в службе предлагаются. «Я бы начал с нескольких моментов. Во-первых, каким-то образом упростить работу участковых уполномоченных с обращениями граждан. Возможно, пересмотреть сам механизм рассмотрения заявлений и принятия по ним решений. Во-вторых, может быть, изменить работу с материалами проверок, чтобы не загружать сотрудников бумажной работой. Это нужно для того, чтобы участковые сосредоточили внимание на работе с гражданами. Могли больше общаться с населением, участвовать в раскрытии преступлений, проверять и контролировать подучетный контингент, проживающий на административном участке».

Собеседник пояснил, что «если реформа будет включать в себя изменения работы участковых по описанным направлениям, то больших финансовых затрат это не потребует».

"Нужно просто пересмотреть критерии работы сотрудников», — подчеркнул он.

Дополнительным моментом, на котором стоит заострить внимание, является «стимулирование сотрудников для работы в службе участковых».

"Стимулировать можно по-разному. На мой взгляд, самый лучший стимул — жилье. Раньше в законе о милиции предполагалась в обязательном порядке выдача жилья в течение полугода. Жилье можно выделять сначала служебное, а после десяти лет работы в службе участковых передавать его в собственность сотруднику. Это было бы правильно», — резюмировал Алексей Трифонов.