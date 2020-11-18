Пекин, , 19:20 — REGNUM Китай готов всемерно содействовать мерам по улучшению здравоохранения человечества и выражает благодарность президенту России Владимиру Путину за его высокую и позитивную оценку достижений КНР в борьбе с эпидемией и помощи, оказанной зарубежным странам. Об этом 18 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Отмечая заявление В. Путина на 12-м саммите Совета глав государств и правительств стран — участниц объединения БРИКС, которое прошло 17 ноября, китайский дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин работают рука об руку по многим вопросам международной повестки, в том числе в сфере совместного противостояния эпидемии коронавирусной инфекции.

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