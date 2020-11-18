Пекин, , 19:14 — REGNUM Выступая за тесное взаимодействие различных поколений, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин призвал к поддержке пенсионеров в рамках осуществляемой ими заботы о воспитании молодых поколений и приобщении их к общему делу социалистического строительства. Об этом 18 ноября сообщает Синьхуа, комментируя проведение конференции, посвященной 30-летию создания в стране Китайского комитета по работе с подрастающими поколениями.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на протяжении всего этого периода Комитет играл важнейшую роль в сплочении старшего поколения, в том числе вышедших на пенсию кадровых работников, учителей, экспертов и в целом уважаемых в обществе людей. Их опыт для молодежи неоценим, поэтому их участие в идеологической работе и политическом воспитании вступающих в большую жизнь соотечественников является важным фактором будущего прогресса.

На конференции, в ходе которой награждения и поощрения получили почти шестьсот коллективов и свыше 1,9 тыс. человек, приняли участие более 300 человек, в том числе члены Политбюро ЦК КПК Хуан Куньмин, заведующий отделом пропаганды ЦК, и вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлан.