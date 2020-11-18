Курган, , 18:53 — REGNUM В курганской поликлинике №1 для сокращения очередей открывается дополнительная врачебная комиссия для выдачи больничных листов. Об этом сообщил 18 ноября исполняющий обязанности главного врача медучреждения Владимир Безлер.

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С 19 ноября в поликлинике микрорайона Заозёрный будет организована работа ещё одной врачебной комиссии, которая будет выдавать больничные листы. Это позволит ежедневно выдавать около 180 листов временной нетрудоспособности вместо прежних 100. То есть пропускная способность повысится почти в два раза.

«У нас сложилась очередность среди пациентов, которые обращаются за получением листков временной нетрудоспособности. Для сокращения очередей у нас налажен обзвон пациентов, у которых пришли отрицательные мазки, которые готовы к выписке. Приглашаем их на определённое время. Дополнительно мы ввели электронную запись через портал poliklinika45 или по телефону», — сообщил Владимир Безлер.