Мурманск, , 18:50 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил чиновникам усилить контроль над соблюдением масочного режима в регионе — введенные «антиковидные» ограничения пока не дали ожидаемый результат.

«Мы разворачиваем дополнительные койки, мощности, кислород везде ищем, лекарства при всех тех проблемах, которые есть. А по тем данным, которые у меня есть, ни одного протокола не составлено за неделю (за нарушение масочного режима — ред.)», — заявил губернатор на заседании оперштаба.

На исправление ситуации губернатор дал подчиненным два дня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, за минувший день список заболевших COVID-19 в регионе пополнили 260 человек.