Мурманск, 18 ноября 2020, 18:50 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил чиновникам усилить контроль над соблюдением масочного режима в регионе — введенные «антиковидные» ограничения пока не дали ожидаемый результат.
На исправление ситуации губернатор дал подчиненным два дня.
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Как сообщало ИА REGNUM, за минувший день список заболевших COVID-19 в регионе пополнили 260 человек.