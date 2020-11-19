Москва, , 00:50 — REGNUM Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что с 1 октября суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился в 2,5 раза, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 18 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Спасибо вам большое за отменённые выплаты работникам скорой мед помощи. Вместо выплачиваемый 25 000, платите 1200, мотивируя снижением больных этим вирусом. Вы не против прийти поработать фельдшером на скорой, почувствовать этот кайф?», — пишет пользователь V.Z.

Ряд граждан оказался возмущён тем, что вместо планов по преодолению негативной статистики по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, Голикова просто называет эти цифры.

«И какие Ваши предложения? Я когда на планерке докладываю о ситуации, с меня требуют тут же предложений и конструктивных решений. Вы там сидите с 11 марта 2020 года идёт пандемия, какие реально меры Вы приняли? Так это ещё нормальная ситуация, через 2 недели, когда начнётся эпидемия гриппа, что Вы будете делать?», — обращается пользователь Софья.

По мнению некоторых пользователей, реальные цифры заболевших в России многократно больше. Они обосновывают это тем, что граждане попросту не могут получить необходимое количество тестов на коронавирус и поэтому не попадают в официальную статистику.

«Эти цифры можно смело умножать на 5 — так как большинству анализ на ковид и на КТ просто не назначают, а пишут ОРВИ, бронхит и пневмонии. А сколько ковидных лечатся сами, так как врачи «вне зоны доступа». Так что мы по реальному количеству ковидников входим в тройку мировых лидеров», — считает Виктория Б.

Многие комментаторы упрекнули Голикову и руководство России в том, что система здравоохранения страны оказалась не готова к пандемии COVID-19. По видению людей, вино тому стала политика оптимизации.

«Ей бы молчать уж после всего, что с медициной сделано. И почему сейчас такое состояние с этой медициной? Дооптимизировались, господа!», — пишет пользователь под псевдонимом «КозьяНостра».

Напомним, 18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 октября суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился в 2,5 раза.