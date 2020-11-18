Владимир, , 18:02 — REGNUM Во Владимирской области в отношении 44-летнего начальника отдела безопасности ФКУ «ИК-6» возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он подозревается в получении взяток, в том числе и за незаконные действия.

По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2019 года он получил более 110 тысяч рублей от осужденного за то, что создавал ему «комфортные условия» при отбывании наказания. В январе 2020 года, считают следователи, он получил 15 тысяч рублей и за это пообещал помощь в замене осуждённому остатка наказания на более мягкое.

Подозреваемый скрывается от следствия и объявлен в розыск.