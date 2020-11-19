Москва, , 00:50 — REGNUM Намерение студентов МГУ подать коллективный иск в суд с требованием снизить стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 18 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Заочное обучение и дешевле, всё правильно. А тут, онлайн-обучение по цене очного. Нужно и студентам других вузов подавать в суд, чтобы резонанс был сильнее», — написал Александр Т.

Множество комментаторов выступили с поддержкой намерения студентов. По их видению, дистант действительно является менее качественной формой обучения, которое не соответствует тому уровню, которое предоставляет очная форма.

«Правильное решение, обучение стоит в среднем 400 тыс в год. Они сидят дома за своими компьютерами, жгут свой свет и интернет. Цена на заочное обучение всегда была в два раза дешевле. Молодцы, надеюсь у них получится выиграть суд, хотя шансов мало», — считает Мигера З.

Граждане указали за то, что студентам и без того приходится тяжело из-за того, что им приходится оплачивать своё обучение. Дистанционная форма не только менее качественная, но и заставляет граждан платить дополнительные деньги за интернет и гаджеты, через которые они должны получать услугу.

«Многие студенты работают, чтобы оплатить обучение. А им еще и соц. карты закрыли. Платишь за то, что учишься дома (ни общения с преподавателями, ни коллективных обсуждений тех или иных вопросов вживую). Про лабораторные работы я вообще не говорю. Но платить должен исправно, а на работу (см. выше) еще и ездить за свой счет», — пишет пользователь Lelik.

Отдельные граждане призвали руководство страны пересмотреть своё видение дистанта, ведь это, в конечном итоге, может привести к колоссальному снижению качества среди выпускников. По видению людей, это станет катастрофой для российского образования.

«Мой ребёнок на бюджете учится, никаких занятий толком нет. Преподаватели говорят, чтобы в ютубе искали сами лекции и изучали материал. Если бы был контракт, то точно надо в суд подавать. А так, государство финансирует бюджетников и должно контролировать качество обучения и наказывать вузы. Или прекращайте дистанционку для студентов! Кто и с каким уровнем образования выйдет через несколько лет? Никакущие специалисты будут строить дома, учить детей и пр. Это будет провал!», — поделилась мнением Karolina.

Напомним, 18 ноября стало известно о намерении студентов МГУ подать коллективный иск в суд с требованием снизить стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение.