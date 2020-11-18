Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM В Нижегородской области в очередной раз внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Пандемия Александр Куликов © ИА REGNUM

Так, теперь изменения касаются работы ярмарок и рынков, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки, а также фитнес-клубов.

Теперь одновременно в секциях и кружках могут заниматься не 15 человек, а только десять. Данная норма не распространяется на спортивную подготовку. Также этим организациям с учетом мнения занимающихся, обучающихся (их родителей или опекунов несовершеннолетних) при наличии технической возможности рекомендуется обеспечить проведение обучения (занятий, тренировок) преимущественно дистанционным способом.

Для рынков и ярмарок будут действовать нормы о площади помещения на одного покупателя не менее 4 кв метров, торговые места на улице необходимо размещать на расстоянии не мене 2 метров друг от друга.

Работодателям запрещается проводить массовые мероприятия с участием коллектива вне помещений организации.

На время сохранения режима обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет обслуживание этой категории граждан прекращается в фитнес-центрах, бассейнах, спортивных клубах, а также спортивных сооружениях и объектах спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 18 ноября выявили 432 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 407 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 49 049 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 41 716 нижегородцев. От последствий заражения коронавирусом скончались 1009 человек.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6414 человек. Из этого числа около 4,2 тыс. госпитализировано, 2,1 тыс. человек получают лечение амбулаторно, 34 жителя региона — в обсерваторах.

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