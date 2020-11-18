Жуковский район, Калужская область, , 17:37 — REGNUM В Калужской области водопад у деревни Ершово Жуковского района признан особо охраняемой природной территорией. Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Владислав Шапша, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Новый памятник природы регионального значения «Водопад у д. Ершово» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Новый памятник природы регионального значения «Водопад у д. Ершово» расположен в долине небольшой реки Лохоловка на окраине мелколиственного леса. Выходы известняковых пород наэтой территории относятся к природным достопримечательностям.

В окрестностях данного водопада зарегистрировано 12 видов беспозвоночных и 61 вид позвоночных животных, подчеркнули в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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