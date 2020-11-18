Москва, , 17:20 — REGNUM Центр устами вице-премьера Татьяны Голиковой выписал регионам новую порцию недовольства за антиковидную политику. Но реалии таковы, что позицию регионов в общественном мнении никто не выражает. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Центр устами вице-премьера Татьяны Голиковой выписал регионам новую порцию недовольства за антиковидную политику. Сложнее всего ситуация с койко-местами в Чувашии, Севастополе и Орловской области. Также в списке регионы со сложной ковид-ситуацией: Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская, Омская области, а также Мордовия и Коми.

Регионам вменяется плохое освоение выделенных центром средств на борьбу с COVID -19. Центр ориентирует на ужесточение ограничительных мер. Реалии таковы, что позицию регионов в общественном мнении никто не выражает. Думается, губернатором тоже есть что сказать.

Дмитрий Михайличенко Полностью зависимые от Центра истощенные регионы просто не успевают выполнять поручения Минздрава. Хроническое недофинансирование и отсутствие действенных механизмов общественного контроля за выделенными средствами усугубляет ситуацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом был поднят вопрос о загруженности коечного фонда. По словам Татьяны Голиковой,"наиболее критичная ситуация"сложилась в десяти регионах, где занято более 90% коек. Из них в трёх регионах этот показатель превышает 95% — в Чувашии, Севастополе и Орловской области. При этом Владимир Путин заметил, что «кроме того, что напрягать и ругать, надо им ещё и помогать».

«Вы помогаете?» — спросил Путин Гуликову.

«Конечно», — ответила она.

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