Керчь, Крым, 18 ноября 2020, 17:07 — REGNUM Здание гимназии имени В.Г. Короленко, построенное в середине XIX века в Керчи, отреставрируют до конца 2022 года. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации города. Как пояснил глава администрации города Сергей Бородин, 29 октября был заключен контракт на проведение работ по восстановлению здания гимназии.

Здание гимназии имени В.Г. Короленко
Здание гимназии имени В.Г. Короленко
Пресс-служба администрации Керчи

«Подрядчиком определено ООО «Баварский дом» — компания, которая уже зарекомендовала себя, выполняя работы по реставрации в Керчи Митридатских лестниц. На данном этапе ведется оформление разрешений на выполнение строительно-монтажных работ. Они начнутся после получения всех документов», — сообщил Бороздин.

Работы по реставрации будут проводиться в рамках федеральной целевой программы, из федерального бюджета выделено 408 млн рублей. По словам главы администрации, внешний облик здания не изменится, однако планируется изменить конфигурацию помещений внутри здания — для удобного размещения здесь музея военной истории. Реставрационные работы завершатся до конца 2022 года.

Строительство гимназии для девочек к Керчи началось в 1873 году, в 1913 году гимназия получила название «Романовская» — в рамках празднования 300-летия правящей династии Романовых. После Революции 1917 года здание осталось учебным заведением, позже школе присвоили имя писателя В.Г. Короленко. В 1989 году учреждению вернули статус гимназии.