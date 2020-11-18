Москва, , 17:00 — REGNUM Согласно требованиям законодательства, аудитор Счетной палаты должен быть беспартийным, сообщил журналистам заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн.

«Членство Михаила Меня в «Единой России» было приостановлено при назначении его аудитором Счетной палаты. Это требование закона», — подчеркнул Александр Хинштейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост аудитора Счетной палаты Михаил Мень был назначен в июне 2018 года. До этого, с ноября 2013 года, он возглавлял Министрой РФ.

В среду, 18 ноября, на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Михаил Мень в 2005—2013 годах занимал должность губернатора этого региона. При этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона. Совет Федерации дал согласие на задержание Михаила Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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