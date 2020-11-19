Москва, , 00:47 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что срок получения результатов ПЦР-тестирования на коронавирус является слишком долгим и требует сокращения, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 18 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Жене, для госпитализации по онкологии, нужно предоставить анализ на ковид. Сегодня пришел в поликлинику. Внимание! Записи нет на ближайшие 2 недели! Только к коммерсантам платно. Я думаю это системный сговор для выкачивания денег с населения», — написал Виктор К.

По словам отдельных граждан, им не только приходится долго ждать результатов тестирования. Более того, зачастую они попросту не могут дождаться, когда медики проведут необходимую процедуру.

«Я заразился короновирусом 27 октября, позвонил по горячей линии по России звонок бесплатный, они передали мои данные в Роспотребнадзор нашего города. позвонили мне 30, октября и Сказали мазок на анализ мы возьмём через 8 10 дней Сидеть дома никуда не надо ходить. Так никто и не приехал», — поделился пользователь Владимир.

Другие указали на то, что, даже несмотря на то, что им удастся получить долгожданный результат, тем не менее, данный тест не даёт гарантию на то, что гражданин незамедлительно получит необходимую помощь.

«У нас только одна Лаборатория делает тест за сутки и платно, остальные — от 4 суток. Вопрос в другом: ну, получил ты положительный результат, а дальше что? В рамочку и на стену повесить? Ни до одной поликлиники не дозвониться», — пишет Юлия Л.

Ряд комментаторов предложил обратить внимание руководству России на иностранный опыт в сфере тестирования на коронавирус. По видению граждан, в других странах уже есть более эффективные и быстрые способы выяснить, заражён коронавирусом человек или нет.

«Ещё в марте 2020 года была информация, что в Ю. Корее для тестирования используют автоматизированную систему Seegene. Она позволяет за четыре часа тестировать 100 образцов. За неделю один аппарат делает 1млн. тестов. Стоимость одного теста в Ю. Корее менее 20$», — пишет Павел К.

Напомним, 18 ноября Президент России назвал долгим срок получения результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. По мнению главы государства срок исследования, согласно нормативу, в 48 часов необходимо сократить.