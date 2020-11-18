Тирана, , 18:10 — REGNUM С 18 ноября 2020 года в Аллбании вступили в силу поправки к Закону о мерах по борьбе с семейным насилием. Отныне мужчины, которые ударят свою жену или других членов семьи, будут немедленно выселяться из дома.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поправка подразумевает, что полиция будет выселять лицо, совершившее акт насилия в отношении домочадцев, еще до начала судебного процесса, чтобы жертва и агрессор больше не жили под одной и той же крышей.

После выселения кров мужчинам будут обеспечивать местные власти. В дальнейшем они будут по решению суда принуждаться к прохождению программы психосоциальной реабилитации и программы по воспитанию родительских качеств, проходить лечение в центрах ментального здоровья и проходить лечение от алкозависимости. Доступ к программам будет предоставлен и лицам, отбывающим тюремный срок.

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