Челябинск, , 16:48 — REGNUM В Челябинской области будет проведена комплексная проверка газового оборудования. Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Поводом для этого стало несколько аварий на газовом оборудовании, которые повлекли пожары и жертвы. Одна из них произошла днём 17 ноября в Челябинске. Погибли два человека, ещё трое получили травмы.

В комиссии войдут специалисты областного минстроя, Ростехнадзора, полиции, МЧС и главы территорий. К 1 января предстоит составить реестр жильцов и организаций, использующих газовое оборудование. Особое внимание будет уделено семьям из групп риска.