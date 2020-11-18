Мурманск, , 16:46 — REGNUM Один мурманский клуб проигнорировал запрет на работу после 23:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«В минувшие выходные 12 мурманских развлекательных учреждений были проверены на предмет соблюдения мер безопасности в период пандемии. Эпидемиологическое законодательство нарушило одно увеселительное заведение — клуб продолжал работать после 23 часов», — сообщили в штабе.

Руководителя клуба пригласили для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области выявили 260 новых случаев заболевания COVID-19.