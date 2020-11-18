Волгоград, , 16:45 — REGNUM Современный аппарат для плазмафереза поступил в клиническую больницу №4 Волгограда. Оборудование для проведения процедур заместительной почечной терапии позволит расширить возможности для успешного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации региона.

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Многофункциональную систему будут использоваться в отделении реанимации у тяжёлых пациентов с сепсисом, острой почечной и печеночной недостаточностью, системными заболеваниями. Аппарат также пригодится для терапии тех пациентов с подтверждённым коронавирусом, у кого есть подозрение на сепсис. Методы гемокоррекции рекомендованы Минздравом России для лечения новой инфекции при неэффективности других схем.

В больницу ранее поступили аппараты для проведения кислородно-гелиевых ингаляций и для лечения инфекции оксидом азота.