7 декабря 2020 | Время чтения 51 мин

Редакция ИА REGNUM подготовила обзор, из которого читатели смогут составить представление об уровне поддержки семей с детьми в регионах Сибирского федерального округа.

Сибирская редакция ИА REGNUM, , 19:44 — REGNUM Заявленные регионами льготы, призванные улучшить жизнь семей с детьми, а заодно и демографическую статистику, зачастую получить просто невозможно. Это касается не только дорогостоящих льготных лекарств, но и, к примеру, земельных участков для проживания. И хорошо, если надел окажется в черте города, а не у «чёрта на куличках». Зачастую бывает так, что из соседей у таких новосёлов оказывается лишь живность, облюбовавшая заболоченную местность, или даже — усопшие с местного кладбища, как, к примеру, в Забайкалье.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Вместе с тем, как показал мониторинг, в сибирских регионах есть примеры эффективной поддержки. Они очень скромны, как и собственные доходы региональных бюджетов. Иркутская область стала одной из немногих территорий, где в период кризиса, наступившего в связи с эпидемией коронавируса, нашли возможность выплатить единовременную помощь детям с 16 до 18 лет. Ведь они — тоже дети, и возможности подзаработать они были лишены даже летом — по причине карантинного режима.

Увы, но многие сибирские территории по причине скудности дотационных бюджетов могут одарить «детские» семьи лишь жалкими «копейками». Даже собрать ребенка в школу, одеть — стало неразрешимой проблемой. Главы регионов в этом смысле уповают на федеральные проекты или благотворительность. Именно поэтому не мешало бы постоянно помнить, поддерживать и уважать тех, кто помогает нуждающимся.

Отдельная — очень большая и больная проблема — обращение опекунов с детьми, оставшимися без попечения родителей. Существует множество примеров, когда сироты становится рабами, которых к тому же жестоко истязают.

И еще: помимо денежных проблем и нищенских льгот, родители из многодетных семей обращают внимание на отсутствие в обществе уважения и понимания. О том, что «многодетная семья — это нормально», тоже стоит задуматься — всем нам.

Алтайский край

В первой половине 2020 г., согласно официальной информации правительства Алтайского края, в регионе отмечен рост числа многодетных семей. По состоянию на 1 августа в крае проживают 30 134 многодетные семьи, тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 28 838.

Вместе с тем из 27 видов пособий и компенсаций семьям только 10 инициированы непосредственно властями региона. Так, в 2020 году, в соответствии с законом «О ежемесячном пособии на ребенка», выплачивается целых 193,75 рубля на общих основаниях. Чуть больше полагается на детей разыскиваемых родителей (290,63 рубля) и детей одинокой матери (387,50 рубля).

Также в Алтайском крае предусмотрена выплата 6376,88 рубля дополнительной пенсии детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Афганистане, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

Также в регионе предусмотрена компенсация родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации (на первого ребенка — 20% внесенной родительской платы; на второго ребенка — 50% внесенной родительской платы).

Еще одна льгота — единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского края, при рождении детей, в размере: при рождении первого ребенка — 5 000 руб.; при рождении второго ребенка или последующих детей — 10 000 руб.

Что касается мер социальной поддержки в виде выплат многодетным семьям, то тут тоже всё довольно скоромно. В соответствии с законом Алтайского края, ежемесячное пособие на детей из многодетных семей (за исключением учащихся общеобразовательных организаций) — в размере 713,00 руб. (15%) 775,00 руб. (25%).

В случае, если в семье рождается одновременно трое или более детей, на их воспитание в бюджете края предусмотрено 150 000 рублей. Если рождается одновременно четверо детей, пособие составит 200 тысяч рублей.

Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава», составит 15 000 рублей.

Также предусмотрены единовременные денежные выплаты отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся — выпускникам 11 классов общеобразовательных школ Алтайского края из многодетных семей (2−4-й класс — 1 000 руб.; 5−9-й класс — 2000 руб.; 10−11-й класс — 3 000 руб.; аттестат с отличием — 10 000 рублей).

Что касается мер социальной поддержки в виде выплат семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, то при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет приемные родители в Алтайском крае могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 10 203 рублей. Сумма материнского (семейного) капитала в Алтайском крае утверждена в размере 55 387,50 рубля.

Также предусмотрена денежная компенсация расходов на обучение детей в образовательных организациях высшего образования края семьям, имеющим 9 и более детей, в размере 100% от суммы расходов на обучение ребенка.

Из краевого бюджета помогут также участникам государственной программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». Здесь предусмотрена единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи в размере 7500 рублей.

Поддержка детей или заработок на них?

Наиболее востребованными во многих других регионах являются меры социальной поддержки опекунам (попечителям). К примеру, в Алтайском крае приёмным родителям (выплачивают по 11 263,75 руб.). Также предусмотрено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 22 505,15 рубля. Если в семье проживают 10 и более детей, это становится неплохим доходом семьи. Именно поэтому за детей, которых изымают из неблагополучных семей, ведётся настоящая борьба.

При этом существуют примеры, когда органы социальной защиты работают спустя рукава, особо не вникая, куда на постоянное место жительства попадают их подопечные.

В сентябре 2019 г.двое подростков 15 и 17 лет сообщили ИА REGNUM, что они четыре года вынуждены были провести в приёмной семье, где с ними очень жестоко обращались: больше года разнополые дети спали вшестером в одной маленькой комнате, работали за еду, подвергались истязаниям и карательной психиатрии, а также были вынуждены выпрашивать себе одежду вместо лохмотьев.

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«Дети, и без того лишенные материнской ласки и отеческого тепла, попали в руки опекунов-извергов. А окружающие, как зачастую у нас бывает, ничего не видят и не знают. Органы опеки и попечительства «выполняют» свою работу и не имеют претензий к опекунам. А работа ведь чисто для галочки», — констатирует адвокат Виктория Данильченко.

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В этой истории публикации ИА REGNUM помогли спасти детей из заточения, а следователи собрали доказательства вины опекуна. Но наверняка существует много других трагедий, которые так и и не стали достоянием общественности.

Иркутская область

За редким исключением почти во всех сибирских регионах действуют примерно одинаковые меры поддержки семей с детьми. Но Приангарье стало одним из немногих регионов, где в разгар кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, принят закон о региональных выплатах на детей с 16 до 18 лет. Деньги в размере 10 тысяч рублей можно получить до 30 ноября 2020 года включительно.

Из других региональных особенностей можно выделить то, что уровень сиротства в Приангарье является одним из самых высоких в России. Поэтому по линии министерства образования Иркутской области открыты 57 учреждений профессионального образования, где проживают дети-сироты, всего 3,971 тыс. человек.

Вместе с тем, по признанию детского омбудсмена Светланы Семеновой, для детей-сирот не предусмотрено устройство в дошкольные учреждения без очереди. Также, по мнению омбудсмена, необходимо предусмотреть меры поддержки для семей, в которых родители не могут ухаживать за ребенком ввиду длительного отсутствия, например, по причине прохождения лечения.

Забайкальский край

До 4 ноября 2018 г. Забайкальский край и Бурятия тоже находились в составе Сибирского федерального округа. Ввиду того, что отныне на жителей данных регионов распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам, в сфере поддержки семей с детьми произошли значительные изменения.

На сегодняшний день в Забайкальском крае проживает более 17 тысяч многодетных семей. Ежемесячную денежную выплату в размере 12 841,96 рубля могут получить семьи в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2018 года и до достижения ребенком возраста трех лет. Данная мера социальной поддержки распространяется на забайкальские семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины двух прожиточных минимумов. Размер прожиточного минимума в нашем регионе на II квартал 2019 года составляет 12 283 рубля.

«Ранее для назначения этой меры поддержки учитывался среднедушевой доход семьи в размере одного прожиточного минимума. С этого года условия изменились, теперь доход не должен превышать двух прожиточных минимумов. Это значительно расширило круг получателей выплаты», — пояснил временно исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Многодетным забайкальским семьям, имеющим в своем составе двух и более детей, рожденных в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года включительно, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 10 074,65 рубля. Это пособие выплачивается на ребенка от полутора до трех лет при условии, что среднедушевой доход многодетной семьи — ниже размера прожиточного минимума в нашем регионе.

Также многодетным семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, положена ежемесячная денежная выплата в размере 463,49 рубля. Данная мера поддержки предоставляется до достижения ребенком возраста 18 лет, а для обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения — до окончания обучения, но только до достижения ими возраста 23 лет.

Стоит отметить, что многодетные семьи могут рассчитывать на такую меру поддержки, как ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отопление, электроснабжение) в размере 30 процентов. Сегодня в Забайкалье такую компенсацию получают почти девять тысяч семей.

Земля — на болоте, дом — у кладбища

Вместе с тем, по признанию многих родителей, законы для тех, кто родил больше двух детей, можно было бы улучишь.

«Домашний детский сад — это когда три ребёнка дошкольного возраста могут воспитываться мамой на дому, она на это время оформляется как воспитатель. Я сейчас столкнулась с этим. Когда пришла в комитет образования, мне сказали, что там очень много условий. Не сказать, что они ужасные, но такое ощущение, что не заинтересованы власти в таких домашних группах», — поведала ИА «Чита.ру» мать семерых детей Диана Мосиенко.

«Мне сейчас даже не выйти на работу из-за того, что по ошибке наших специалистов, врачей физически стала страдать одна девочка из двойни. Когда мы обратились за препаратами, за 80 рублей — мне выдали, а которые стоят 1−1,5 тысячи — «покупайте сами», — поделилась проблемой мать четверых детей Зинаида Нестерович (Забайкальский край).

Не меньше, чем проблемы с обеспечением льготными лекарствами, многодетных родителей интересует предоставление земельных участков. Здесь тоже льготы зачастую существуют только на бумаге.

«Мы добились выдачи участка через прокуратуру, потому что изначально нам было отказано в постановке на учёт. Выдали в 25 километрах от того места, где мы живём, и до кладбища у нас метров 60. Инфраструктуры там никакой нет: транспорт ходит четыре раза в день, ни света, ничего на данный момент нет», — рассказала мать четверых детей из Забайкалья Виктория Попова.

«Знаете, где у нас большинство земельных участков предоставляют? У меня очень многие знакомые получили участки, а там просто невозможно построить дом. Это либо заболоченная местность, либо вода находится очень глубоко и нужно потратить 500 тысяч, чтобы её добыть, либо плохая транспортная доступность», — поделилась проблемой многодетная мать Марина Кибалина (Забайкальский край).

По признанию других представителей многодетных семей, льготы тоже должны быть приближены к жизни в регионе.

«Если я еду в автобусе с четырьмя детьми, то бесплатно со мной может проехать только один ребёнок. За всех остальных я должна заплатить полностью, по 39 рублей. А я вожу двоих старших в музыкальную школу из пригорода в город. Три раза в неделю, причём они у меня учатся с разных смен», — отметила многодетная мать Виктория Попова.

Неплохо бы разобраться с мерами поддержки школьников многодетных семей:

«Хотелось бы, чтобы детям выдавали бесплатные рабочие тетради. Сейчас первый класс у меня закончит, на второй год мы уже сдали по 2,7 тысячи. Ещё нужна какая-то компенсация на приобретение школьной спортивной формы», — поделилось проблемой мать пятерых детей Анна Евдокимова.

В заключение отметим: помимо денежных проблем, нищенских льгот из региональных бюджетов, родители из многодетных семей обращают внимание на отсутствие в обществе уважения и понимания.

«У меня пять сыновей, четыре дочери. Я не жаловаться пришла, а поговорить о статусе многодетных семей. Я очень горжусь, что у меня девять детей, но в последнее время стараюсь не говорить об этом людям, потому что первый вопрос, который мне задают: «И сколько у тебя приёмных?» А когда выясняется, что нет приёмных, самое лестное: «Ты сумасшедшая? Ты, наверное, много получаешь за это?» Ну, получаю 2224 рубля на своих детей, потому что я не малоимущая. Стараюсь вместе с мужем и детьми — старшая уже учителем работает в школе, младшему завтра 9 месяцев будет.

Я хочу, чтобы люди нас не осуждали. Не говорили: «Зачем рожала, зачем нищету наплодила?» Не один раз такое слышала, хотя я не нищая», — отметила мать девятерых детей Светлана Хафизова (Чита).

Бурятия

В списке мер, направленных на материальную поддержку семей с детьми в Бурятии, реализуются выплаты в связи с рождением первого ребенка. Размер пособия составляет 12 065 рублей ежемесячно. Право на выплату имеют семьи при рождении первого ребенка, родившегося с 1 января 2018 года, в которых доход на одного члена семьи не превышает 24 тыс. рублей.

Еще одна мера — единовременная выплата при рождении первого ребенка с 1 января 2019 года, размер которой достигает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе за II квартал предшествующего года. В 2020 году размер выплаты составляет 24 130 руб. Право на единовременную выплату имеют семьи, вне зависимости от размера доходов, при рождении первого ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024.

После вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа местные жители получили право на получение регионального материнского капитала после рождения второго ребенка. С 1 января 2020 года размер маткапитала на детей, рожденных до 31 декабря 2019 года составил 139 985 рублей. На рожденных после 1 января 2020 года — 184 985 рублей. Всего за первые шесть месяцев 2020 года в республике региональный маткапитал получили 629 семей на общую сумму более 86 млн рублей.

Кроме этого, в связи с включением в Дальневосточный округ была введена выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся начиная с 1 января 2019 года, до достижения трех лет. Данная выплата положена семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает среднедушевой доход по региону, который составляет 24 892 рубля. Выплата предоставляется в размере прожиточного минимума для детей, то есть 12 065 рублей.

Жители республики, воспитывающие ребенка-инвалида дошкольного возраста, обучающегося на дому, могут получить компенсацию в размере 12 000 рублей в год. Право на компенсацию имеет родители, постоянно проживающие на территории Бурятии и самостоятельно осуществляющие воспитание и обучение на дому ребенка-инвалида. Компенсация выплачивается на ребенка, достигшего возраста полутора лет, до момента его поступления в первый класс школы.

В Бурятии существуют иные меры поддержки семей с детьми. Так, в сентябре 2020 года депутаты регионального парламента приняли законопроекты о налоговых льготах для многодетных семей. Согласно документу, они освобождаются от транспортного налога. Льгота будет предоставляться в отношении только одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, поскольку «семьи, имеющие троих и более детей, приобретают транспортное средство повышенной вместимости — «семейный автомобиль».

В столице региона Улан-Удэ действует центр помощи семьям с детьми нового формата — «Дети Байкала». Здесь местные жители, в том числе беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить консультации юриста, психолога, материальную помощь, помощь в поиске работы, информацию о полагающихся выплатах и так далее.

По договоренности с республиканскими и городскими социальными учреждениями в Центре могут временно проживать семьи с детьми, прибывающими в столицу на обследование и амбулаторное лечение, для решения правовых, трудовых и других проблем семейного жизнеобеспечения. Основной контингент благополучателей центра — многодетные, малообеспеченные, неполные семьи с детьми и беременные женщины республики.

Малоимущие семьи с детьми также имеют право на компенсацию аренды жилья. Размер компенсации составляет 50% от цены, указанной в договоре, но не более 6 тысяч рублей ежемесячно. По условиям программы, получатели субсидии должны входить в категорию малоимущих, нуждаться в жилье, иметь детей. Договор аренды жилья заключается сроком не менее чем на 1 год.

Между тем, несмотря на принятые меры, в республике с 2013 года наблюдается постепенное снижение уровня рождаемости. Если семь лет назад здесь родилось 17 108 детей, в 2016 — уже 16 109, а в 2019 — 12 471. В пересчёте на 1000 человек населения показатели составили соответственно 17,6, 16,4 и 12,7. При этом естественный прирост в республике остаётся положительным благодаря также снижению, но гораздо менее существенному, показателей смертности.

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Республика Алтай

В 2019 году объем мер социальной поддержки семей с детьми в Республике Алтай составил 79,9 млн рублей, что на 16,2% выше, чем годом ранее. Общее число семей, получивших поддержку, выросло почти на 200 и достигло 6234.

Так, за рождение или усыновление первого ребёнка жители республики имеют право на получение ежемесячных выплат в размере, не превышающем двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Размер ежемесячного пособия в 2020 году составляет 10 259 рублей, двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная в Республике Алтай за второй квартал 2019 года — 20 936 рублей.

С мая 2020 года при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения детских пособий применяются новые правила. В их числе доходы родителей, признанных безработными, для назначения ежемесячного пособия при рождении или усыновлении первого ребенка не учитываются. Также в учёт не берётся пособие при рождении первого ребенка, получаемое ранее.

Граждане могут обратиться за выплатами в течение трех лет со дня рождения ребенка. При этом в случае обращения в течение шести месяцев, выплата назначается с даты его рождения. Если обращение последовало позднее, то — с даты обращения за ее назначением.

Законом Республики Алтай от 20 декабря 2019 года установлена ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, рожденного в 2020 году. Сумма выплаты на 2020 год составляет 10 259 рублей, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе за II квартал предыдущего года.

В регионе реализуется программа республиканского материнского капитала за рождение четвёртого и последующих детей. За восемь месяцев с начала 2020 года маткапитал в размере 50 тыс. рублей получили 150 семей. Выплаты производятся независимо от уровня дохода семьи. Средства регионального материнского капитала могут быть направлены на строительство жилья, ремонт или получение образования ребенком. Всего за время действия программы с начала 2011 года его получателями стали почти 2,5 тыс. семей в Горном Алтае.

В рамках республиканского закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай» все многодетные семьи, независимо от уровня дохода семьи, имеют право на денежную компенсацию оплаты коммунальных услуг или топлива для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления. При этом выплаты должны находиться в пределах установленных нормативов потребления.

Предоставляется бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, детям в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте для детей, обучающихся в образовательных учреждениях всех типов, и льготное питание для детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Республики Алтай.

С целью улучшения жилищных условий семьям, имеющим трех и более детей, предоставляются бесплатные земельные участки. Кроме того, семьи имеют право на покупку лесных насаждений для собственных нужд на льготных основаниях.

Востребованной остаётся программа помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на покупку школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости. Помощь предоставляется в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, семьи имеют право на бесплатные лекарства, приобретаемые по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, на бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников.

Добавим, что к многодетным в республике относят семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями. Таковых, как отмечается, становится с каждым годом больше. Так, только в Горно-Алтайске, по данным управления социальной поддержки населения города, по ситуации на 2020 год проживают 1429 многодетных семей, в которых воспитывается 4568 детей.

На этом фоне в республике показатели рождаемости снижаются последние 9 лет — с 4719 в 2011 году до 2984 в 2019. Не станет исключением, по всей видимости, и 2020 год. Так, по данным Алтайстата, за январь—август 2020 года в Горном Алтае родилось 1940 детей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим уровень смертности за год вырос на 3%. Таким образом, естественный прирост населения снизился на 25%.

Тува

Семьи в Туве при рождении первого ребёнка имеют право на единовременную выплату в размере 25 205 рублей (в Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском и Тоджинском районах — 27 006 рублей). Родители, первый ребенок которых родился после 1 января 2018 года, также имеют право на ежемесячное пособие в размере 11 322 рублей. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в республике.

По данным на август 2020 года, право на ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в Туве имеют 12 943 семьи. На эти цели предусмотрены средства в общем объеме 666,9 млн рублей. Кроме того, осуществляются ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет. Число их получателей в республике — 1208. С начала года пособие выплачено 829 получателям.

Жители также могут получать ежемесячное пособие в связи с рождением после 1 января 2018 года второго ребенка до достижения им полутора лет. Размер выплат составляет 11 322 рубля. Родители должны обратиться в государственные органы в течение шести месяцев со дня рождения.

При этом Тува до 2020 года не входила в федеральную программу субсидирования ежемесячных выплат семьям при рождении третьего и последующего ребенка. Она основана на суммарном коэффициенте рождаемости, который отражает среднее число детей у одной женщины за всю ее жизнь. Финансовую поддержку из федерального бюджета на пособие для третьего ребенка вправе получать только регионы, где этот коэффициент ниже среднероссийского. Тува по этому показателю опережает Россию в 2 раза — к примеру, в 2017 году он составил 3,35 рождений на женщину против среднероссийских 1,5.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в окружении детей Gov.tuva.ru

Между тем семей с тремя и более детьми в регионе много — более 30 тысяч, или треть от количества всех семей. Поэтому в руководстве региона называли систему некорректной, ссылаясь на крайне низкую плотность населения республики, где на 1 км территории приходится 1,9 человека.

В августе 2019 года стало известно, что республику всё же включили в число регионов, где программа будет действовать с 2020 года. К июню этого года за выплатами на третьего и последующего ребёнка в возрасте до трёх лет обратились 567 родителей. Размер пособия — 11 322 рубля. На него имеют право родители, третий или последующий ребенок которых родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В Туве также действует программа регионального материнского капитала. Согласно закону, право на его получение имеют женщины, родившие или усыновившие пятого ребенка и последующих детей позже 1 января 2012 года. При этом дети должны иметь гражданство России и проживать на территории Тувы. Его размер в 2020 году составляет 55,620 тыс. рублей, что на 3% больше уровня 2019 года (54,0 тыс. рублей).

Многодетные семьи и семьи, имеющие ребенка-инвалида, в Туве имеют также право на бесплатное предоставление земельных участков. К ноябрю 2019 года за получением участка обратились 3673 семьи, из них 1645 землю получили. Ещё 1750 семьям было отказано из-за наличия земельного участка и жилых помещений.

Добавим, что эти меры не сильно отражаются на ситуации с рождаемостью в республике, которая традиционно была довольно высокой. По этому показателю Тува регулярно становится лидером по стране наряду с республиками Северного Кавказа. Между тем в последние 10 лет уровень рождаемости постепенно идёт на спад. Если в 2010 году, по данным Росстата, здесь родилось 8262 ребёнка, то в 2018 — уже 6539, а в 2019 году — 6158. За первые восемь месяцев 2020 года в республике родилось 4140 детей.

Красноярский край

В Красноярском крае предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребёнка и (или) последующих детей. Ребенок должен быть рожден, начиная с 1 января 2020 года, также он должен являться гражданином Российской Федерации. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края. Выплата назначается и выплачивается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной по соответствующей группе территорий края. Например, размер выплаты в Красноярске — 12 424 рублей, в Норильске — 17 584 рубля.

Также в Красноярском крае предусмотрена материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства, предельный размер которой составляет 70 тысяч рублей. Предоставляется малоимущим гражданам (семьям) в течение календарного года однократно при соблюдении ряда условий. Одно из условий — наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, — до окончания ими обучения).

Размер единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей в Красноярском крае с 1 января 2020 года составляет 56 088,96 рубля + районный коэффициент на каждого ребенка.

Существует в крае и ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители — инвалиды. Размер пособия с 01.01.2020 — 1836,40 рубля + районный коэффициент на семью.

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет предоставляется семьям, где ребёнку временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации. На неё в Красноярском крае имеют право один из родителей многодетной семьи; один из родителей студенческой семьи; одинокая мать либо опекун, воспитывающий ребенка одинокой матери. Размер денежной выплаты — 4109 рублей.

В регионе предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел.

Малоимущие семьи в регионе могут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно. Компенсация предоставляется на детей, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий края.

Действует в Красноярском крае региональный материнский (семейный) капитал. Он предоставляется тем, кто родил (усыновил) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 июля 2011 года. Размер краевого маткапитала составляет 147 836,00 рублей.

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в Красноярском крае предоставляется одному из родителей многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя — инвалиды, неполной семьи, в которой родитель — инвалид. Размер пособия с 1 января 2020 года — 1762,78 рубля + районный коэффициент на каждого ребенка школьного возраста.

Красноярским многодетным семьям для оплаты жилья и коммунальных услуг предусмотрена субсидия — от 30 до 50% оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края.

Детям из многодетных семей, детям-инвалидам, детям из малоимущих семей в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций, могут предоставить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение.

Для женщин, награждённых почётным знаком Красноярского края «Материнская слава», предусмотрена единовременная денежная выплата на приобретение жилых помещений, а также единовременное материальное вознаграждение.

Добавим, по данным Красноярскстата, на начало 2020 года в Красноярском крае проживали 571 592 ребёнка в возрасте до 16 лет. За десять лет число детей в регионе выросло на 18,1% (на 87 701 человека).

В 2019 году в крае появились на свет 30 143 малыша, что на 10,1% меньше, чем в 2018 году. Отмечено увеличение доли первых детей (по очерёдности рождения у матери) в общем количестве рождений — с 37,4% в 2018 году до 38,6% в 2019 году. Большинство малышей (74%) родилось у женщин, состоявших в зарегистрированном браке.

За девять месяцев 2020 года на свет появились 21 849 малышей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась на 5,2%.

По данным статистиков, в январе-августе 2020 года в Красноярском сложилась естественная убыль населения (-5073). За аналогичный период 2019 года в регионе также умерли больше человек, чем появились на свет (-3136).

«Всё упирается в бумажки»

«Что касается мер поддержки многодетных семей в Красноярском крае, как ни парадоксально, но множество людей, которые в них нуждаются, их не получают. Система несовершенна и непродуманна, всё упирается в бумажки», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель территориального «Совета многодетных семей» Красноярска Дарья Нефедова.

По её словам, существуют лимиты, ограничивающие получение мер поддержки:

«Безусловно, они необходимы, но … Если на небольшую сумму, на копейки, доход семьи выше, они уже не могут воспользоваться мерой поддержки, хотя она им необходима. А люди, имеющие неплохие доходы, могут взять «нужную» бумажку, «снизить» свои доходы, и пользоваться поддержкой. Здесь очень поможет тесное сотрудничество административных органов и центров поддержки семей с детьми, социальными организациями (объединениями). При таком взаимодействии можно было бы определить необходимость адресной поддержки. Ведь именно такие организации углубленно взаимодействуют с семьями, а не просто занимаются оформлением бумаг с последующей выдачей помощи. Соответственно, в большей мере осведомлены о фактической нуждаемости, нежели чем административные органы».

"Хочу отметить, что проблемы в крае есть не только у многодетных семей, но и у семей с одним-двумя детьми. Для многих многодетных семей дети — это стимул. Они не только стараются обеспечить свои семьи, но и участвуют в благотворительной деятельности, помогая другим семьям, попавшим с сложную жизненную ситуацию. Наш совет для этого и организован, у нас очень много активных родителей. Мы все когда-то оказывались в тех или иных трудных ситуациях, и сейчас стараемся оказать помощь тем, кто через это проходит в настоящее время. Все в большей степени организовано на взаимопомощи. Есть в регионе проблемы с информированием о мерах поддержки. Отчасти они решаются путём создания совместных чатов, групп в соцсетях. Например, у нас есть группа, посвящённая законам и льготам, юридической поддержке. Там чётко расписано, какой пакет документов для чего должен быть собран», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Дарья Нефедова добавила, что глобальной проблемой на сегодня является обеспечение семей земельными участками:

«Очереди — тысячные, получить участки очень сложно и зачастую просто невозможно. До 2019 года многодетные семьи сами могли искать себе участки и получать их. Теперь нас такой возможности лишили, все стоят в огромных очередях, эту проблемы властям срочно нужно решать. Мы в совете считаем, что семьям нужно дать выбор: получить участок или деньги на его покупку».

Хакасия

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, кроме федеральных детских пособий, родители несовершеннолетних в республике могут рассчитывать и на региональные меры поддержки. Это ежемесячное пособие на ребенка в размере 274,65 рубля; ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей в размере 11 705 рублей; региональный материнский капитал при рождении третьего и последующего ребёнка в размере 100 тысяч рублей.

Власти Хакасии утверждают, что помощь многодетным семьям в регионе относится к приоритетам социальной политики.

Для поддержки семей с тремя и более детьми региональное законодательство предусматривает скидку на оплату коммунальных услуг. Для семей, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрена скидка на стоимость топлива (30% установленной платы — семьям с 3−4 детьми; 50% — семьям с 5−6 детьми; 100% — семьям с 7 и более детьми).

Многодетные семьи могут оформить бесплатный проезд для школьников и одного из родителей на городском транспорте (кроме такси), а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.

Многодетным в Хакасии положена бесплатная выдача приобретаемых по рецептам лекарств (для детей в возрасте до 6 лет). Приём их детей в детские сады и оздоровительные учреждения является первоочередным. Предусмотрено внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях.

На ребёнка-школьника из многодетной семьи положена ежегодная денежная выплата для подготовки к началу учебного года — 2 тысячи рублей. Но эта мера поддержки не распространяется на приёмных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством).

Одному из родителей семьи с 7 и более детьми (за исключением находящихся под опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемные семьи), не работающему и ухаживающему за своими не посещающими детсады детьми 1,5−7 лет, в республике предоставляется ежемесячная компенсационная выплата в размере 4611 рублей.

Если в семье родятся одновременно три и более детей, одному из родителей многодетной семьи предоставляют единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей.

Также при рождении одновременно трёх и более детей предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата на оплату услуг няни по уходу за детьми в возрасте до трёх — 10 000 рублей на всех детей. Речь идёт о детях, не посещающих детсад.

Многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей. Она назначается на третьего либо последующего ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, рождённого после 1 января 2013 года. Исключение — приёмные дети и дети, находящиеся под опекой (попечительством). Ребёнку из малообеспеченной многодетной семьи, поступившему в вуз, предоставляется единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей.

Есть в Хакасии и республиканский материнский капитал. Семья имеет право на его получение при рождении третьего или последующих детей после 1 января 2012 года. Размер выплаты — 100 000 рублей, для жителей малых сел— 200 000 рублей.

Малообеспеченные семьи и многодетные имеют право на льготные путевки в ходе летней оздоровительной кампании.

Региональное законодательство Хакасии предусматривает предоставление многодетным семьям земельного участка для строительства жилого дома.

Многодетным семьям Хакасии могут помочь и с транспортом. Начиная с 2011 года, семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой и приёмных), каждый год вручаются микроавтобусы.

Добавим, по данным Красноярскстата, в Хакасии на начало 2020 года проживали 117 005 детей в возрасте до 16 лет. За десять лет число детей в регионе выросло на 17,9% (на 17 794 человека). В 2019 году в республике появились на свет 5 568 малышей, что на 10,3% меньше, чем в 2018 году. Большинство детей (72,9%) родилось у женщин, состоявших в зарегистрированном браке.

В январе-сентябре 2020 года в Хакасии на свет появились 4003 малыша. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась на 5,3%.

Не без проблем и проволочек

Увы, в Хакасии, как и в других регионах, помощь семьям с детьми порой сопровождается всяческими проблемами и проволочками.

21 октября 2020 года прокуратура Хакасии обнародовала результаты проверки исполнения законодательства о социальной поддержке семей, имеющих детей.

Ведомство выявило случаи необоснованного прекращения начисления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, введенной для семей, имеющих детей, указом президента РФ от 20 марта 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Выяснилось, что при начислении ежемесячной выплаты управлениями соцподдержки населения города Черногорска, Алтайского, Аскизского, Бейского, Боградского, Орджоникидзевского, Таштыпского, Усть-Абаканского и Ширинского районов Хакасии выплаты были незаконно прекращены за день до исполнения ребёнку возраста восьми лет. В адрес руководителей управлений социальной поддержки населения были внесены прокурорские представления.

В ведомстве отчитались, что нарушения были устранены, права семей восстановлены. Доплаты к ежемесячным выплатам произвели в отношении 819 детей.

Томская область

В Томской области предусмотрена ежемесячная денежная выплата на питание малоимущим беременным женщинам в размере 418,07 рубля (с начислением районного коэффициента по месту жительства). На эту выплату имеет право женщина со сроком беременности более 12 недель, вставшая на учет в медучреждении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения.

При рождении одновременно трёх и более детей в регионе положена единовременная денежная выплата — 10 950 рублей на каждого ребёнка.

Малоимущим кормящим матерям в Томской области предоставляется ежемесячная денежная выплата на питание — 418,07 рубля (с начислением районного коэффициента по месту жительства).

В регионе также выплачивается пособие на ребёнка из малоимущей семьи — от 126 рублей (на детей от трёх до 16 (18) лет) до 391 рубля (на детей до трёх лет одиноких матерей).

В регионе помогают и многодетным семьям. Для нуждающейся в поддержке семьи предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей. Она назначается в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Региональный материнский капитал в Томской области — 100 000 рублей. Его могут получить семьи в случае рождения после 1 июля 2012 года третьего или четвёртого ребёнка. Среднедушевой доход семьи на момент обращения за социальной поддержкой не должен превышать двух величин прожиточного минимума на душу населения.

Для семей, где одновременно родились трое и более детей, предусмотрена однократная денежная выплата на улучшение жилищных условий. При расчётах учитывается количество членов семьи и рыночная стоимость одного квадратного метра жилья. Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. За выплатой необходимо обратиться в течение шести месяцев после рождения детей.

Кроме того, в регионе для малоимущих многодетных семей предусмотрена ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда детей к месту обучения. Её можно получить, если по месту проживания нет образовательного учреждения. Размер выплаты — 100 рублей в месяц в течение учебного года на каждого обучающегося.

На ежемесячную денежную выплату на оплату коммунальных услуг могут претендовать многодетные малообеспеченные семьи. Её размер — 30% части регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого региональной администрацией.

Малоимущие многодетные семьи и малоимущие неполные семьи с двумя и более детьми имеют право на денежную выплату на подготовку ребёнка к школе — 1000 рублей с начислением районного коэффициента по месту жительства.

В регионе предусмотрена компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за ребёнком в детсаду. Это от 20% до 70% среднего размера родительской платы в зависимости от количества детей, но не более 1189 рублей на каждого ребёнка. Такая выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области.

Законом Томской области от 10.09.2003 № 109-ОЗ предусмотрена ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения на дому — 475 рублей с начислением районного коэффициента по месту жительства.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатные путёвки в загородные оздоровительные лагеря или на санаторное оздоровление (один раз в год). Родителям детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, могут предоставить путёвки для детей с частичной родительской доплатой их стоимости. В данном случае учитывается уровень среднедушевого дохода семьи. Предусмотрена и денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретённых путёвок, компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц до места отдыха или оздоровления (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Добавим, по данным Томскстата, за девять месяцев 2020 года в Томской области на свет появилось 7402 ребёнка. Это на 478 детей (на 6,1%) меньше аналогичного периода 2019 года. В то же время в регионе в январе — сентябре текущего года по сравнению январем — сентябрем 2019 года выросло число умерших.

За указанный период в Томской области скончались 9557 человек. Это на 465 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Естественная убыль населения составила 2155 человек (1212 человек — за январь — сентябрь 2019 года).

Губернатора вызвали на разговор

Что касается помощи многодетным семьям Томской области, показательной стала «прямая линия» президента РФ Владимира Путина, состоявшаяся в июне 2018 года. Вопрос главе государства удалось задать многодетной матери из города Томска Наталье Журовой.

В 2010 году мать троих детей встала в очередь на получение земельного участка и была 735-й, но за восемь лет очередь продвинулась лишь наполовину. Томичка напомнила, что выделением бесплатных земельных участков для многодетных семей занимаются регионы, и спросила, сколько она ещё должна простоять в очереди, чтобы получить землю. Она также подчеркнула, что семьи с тремя детьми в регионе стоят в общей очереди, а получают землю быстро те, у кого четверо и более детей.

После этого Владимир Путин вызвал на разговор губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Последний пообещал, что обязательно встретится с многодетной матерью («с ней», сказал Жвачкин, не назвав тогда женщину по имени, прим. ИА REGNUM) и начнёт решать её проблему. В ответ президент сделал Жвачкину, не назвавшему томичку по имени, замечание, напомнив, что женщину зовут Наталья Николаевна.

Томский губернатор отметил, что в регионе есть различные программы помощи многодетным семьям:

«Но иногда чиновники не рассказывают людям обо всех правах, которые у них есть. Также проблема в том, что земли много, но раздать ее мы не можем без инженерных коммуникаций».

Путин подчеркнул, что чиновники должны руководствоваться не общими формальными соображениями, а интересами людей, которые проживают на территории.

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В итоге Жвачкин поручил «немедленно провести проверку» по фактам, изложенным Журовой.

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То, что многодетная томичка сумела связаться с президентом, стало для неё большой удачей. Но, обсуждая выступление Жвачкина на «прямой линии» в соцсетях, некоторые томичи задали резонный вопрос:

«А как же остальные жительницы Томска?«

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Омская область

В Омской области «сформирована широкая система выплат», направленных на поддержку беременных женщин и семей с детьми, в том числе многодетных, утверждают в региональном правительстве. Всего на территории региона выплачивается около 20 видов пособий семьям, имеющим детей.

Одной из мер поддержки является областной материнский (семейный) капитал в размере 138 266,57 рубля. Право на его получение имеют семьи, где в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года родился или был усыновлён третий или последующий ребёнок.

Омским семьям, где родился третий или последующий ребёнок, положена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума в регионе для детей. Размер выплаты — 10 870 рублей (действует с 1 сентября 2020 года). Выплата производится с учётом софинансирования из федерального бюджета.

Также в Омской области с учётом софинансирования из федерального бюджета произовдится ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно в размере 5 218,50 рубля.

При рождении двоих и более детей в случае многоплодной беременности семья имеет право на единовременное пособие — 10 000 рублей на каждого ребёнка.

В Омской области предусмотрено ежемесячное пособие студенческим семьям в размере 500 рублей. Право на его получение имеет один из родителей, являющихся студентами очной формы обучения, совместно с которым проживает ребёнок, не достигший возраста 18 лет.

Омским многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума положено первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет путёвками в санаторно-курортные организации и оздоровительные лагеря.

Для каждого члена многодетной семьи предусмотрен бесплатный проезд всеми видами пассажирского транспорта общего пользования городского сообщения (30 поездок в течение месяца в Омске и населённых пунктах Омской области с использованием накопительной системы), автомобильным пассажирским транспортом пригородного и междугородного сообщений (не более 30 поездок по одной электронной транспортной карте в течение месяца).

Ещё одна мера социальной поддержки, предоставляемая омским многодетным семьям, — денежный эквивалент скидки в размере 50% платы за наём или содержание жилого помещения.

Кроме того, омским многодетным семьям положена ежемесячная/ежегодная денежная выплата в размере 375 рублей/4500 рублей (по выбору).

По данным регионального министерства труда, омским семьям, имеющим пятерых и более детей, положено ежемесячное пособие в размере 500 рублей на каждого ребёнка.

Жизнь «в развалинах»

Несмотря на внушительный список мер помощи омским семьям с детьми, показательным является случай омички, матери пятерых детей Надежды Никифоровой.

Она пожаловалась журналистам на состояние квартиры, которую её семье предложили чиновники мэрии Омска в рамках помощи многодетным.

«30 ноября сотрудник департамента жилищной политики администрации Омска сообщила мне, что освободилась квартира коммерческого найма (мы на неё шесть лет в очереди стоим). 1 декабря с мужем и старшими детьми поехали её смотреть. Оказалось, что это бывшее общежитие в посёлке Степной среди заброшенных зданий. Квартиры там очень холодные — не первый год проблемы с отоплением. А состояние жилья! Это какие-то развалины — чтобы привести в порядок, надо делать капремонт. В кухне нет ни газовой плиты, ни раковины, деревянные полы разбиты, обоев нет, электропроводка и выключатели в опасном состоянии. Косметический ремонт мы бы сделали, но капитальный, не в своей квартире… Не раздумывая, мы отказались», — рассказала Надежда Никифорова порталу «БК55».

Она предложила чиновникам самим попробовать пожить в такой квартире.

Написав заявление в мэрию, омичка получила ответ, что «не все квартиры, поступающие в муниципальный жилищный фонд, находятся в удовлетворительном состоянии». Значительная доля из них требует капитального или текущего ремонта. Выделяемого из бюджета Омска финансирования недостаточно для проведения ремонтных работ всех жилых помещений фонда.

Чиновники заверили, что квартира в Степном вполне пригодна к проживанию, однако многодетную омичку такой ответ не устроил.

Новосибирская область

В Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми — федеральные, региональные и муниципальные.

Так, дополнительное единовременное пособие из областного бюджета молодой семье при рождении первого ребёнка составляет 6 тысяч рублей, при рождении второго — 12 тысяч рублей, при рождении третьего и последующих детей — 18 тысяч рублей. Муниципальная единовременная выплата при рождении детей — 10 тысяч рублей.

К мерам социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми относятся: ежемесячные пособия (344,91 руб., для неполных семей — 517,34 руб.); ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно — 6 018,50 рублей; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка — в размере прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего году обращения, до достижения ребенком трёх лет. Выплата пособий малоимущим семьям с одним родителем составляет 3 тысячи рублей в квартал на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

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Также, в регионе предусмотрены бесплатное обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания; снижение оплаты за содержание детей в детских садах; льготное посещение учреждений дополнительного образования; социальная стипендия в образовательных учреждениях; предоставление льготных путевок для отдыха и оздоровления детей в муниципальных учреждениях; ежемесячная помощь по оплате проезда по «Карте студента».

Многодетные новосибирские семьи могут рассчитывать на первоочередное предоставление мест в детских садах; компенсацию в размере 30% платы фактических расходов на оплату коммунальных услуг; право проезда на общественном транспорте без взимания платы для учащихся образовательных учреждений всех типов; бесплатную выдачу лекарств по рецептам для детей в возрасте до 6 лет; ежегодную денежную выплату на покупку одежды для школьников; посещение на льготных условиях детьми учреждений и организаций культуры; земельные участки (либо ежемесячную денежную выплату взамен земельного участка); содействие в трудоустройстве многодетных родителей.

Для многодетных семьей, воспитывающих пять и более детей, предусмотрены дополнительные меры поддержки: компенсация в размере 50% платы за коммунальные услуги; предоставление в первоочередном порядке детям в возрасте от 7 лет и до 15 лет включительно путёвок в детские учреждения отдыха и оздоровления на территории Новосибирской области.

Кроме того, в регионе есть меры социальной поддержки многодетных семей, предусмотренные государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области». К ним относятся: приобретение автомобилей для многодетных семей, воспитывающих семь и более детей; единовременная денежная выплата многодетным семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, на ремонт, строительство и приобретение жилья; поощрение студентов высших государственных и муниципальных учебных заведений из многодетных семей с пятью и более детьми (при успешном обучении) — в виде ежемесячной стипендии; ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого школьника из малообеспеченной многодетной семьи.

Для малообеспеченных многодетных семей предусмотрены: помощь на подготовку детей к началу учебного года; выплата пособий неполным многодетным семьям в размере 2 тысяч рублей на ребёнка в квартал; помощь на лечение, не входящее в программу государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью.

Существуют также областные меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов:ежемесячная социальная выплата на ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет (343,95 руб.); ежемесячная дотация на питание ребёнка-инвалида с гематологическим, онкологическим заболеванием и с инсулиновой формой сахарного диабета (630,57 руб.); медицинская, социальная и профессиональная реабилитация, санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации; льготы по оплате жилья и коммунальных услуг; семьи, однократное бесплатное приобретение в собственность земельного участка в сельской местности; назначение трудовой пенсии по старости в 50 лет матерям, воспитывающим инвалидов с детства до достижения ими возраста 8 лет и имеющим страховой стаж не менее 15 лет.

К муниципальным мерам поддержки семей с детьми-инвалидами относятся: льготный проезд в городском пассажирском транспорте по «Социальной карте»; свобождение от платы в муниципальных детских садах; бесплатное питание в школах.

Кроме того, на период сложной эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в регионе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16-ти лет, а также ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на период с апреля по июнь 2020 года на детей до трёх лет.

Однако, здесь не обошлось без инцидентов. Так, жительнице Бердска было отказано в единовременной денежной выплате на ребёнка в размере 10 тысяч рублей. Прокуратура назначила проверку.

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Кемеровская область

В Кемеровской области ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2020 году составляет 10 778,00 рублей. При этом с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в закон, согласно которым право на её получение имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. За второй квартал 2019 года величина прожиточного в регионе установлена в размере 11 011 рублей, следовательно выплата будет назначаться, если среднедушевой доход семьи не превысит 22 022 рублей.

Размер областного материнского капитала составляет 130 тысяч рублей. Эти средства можно направить только на улучшение жилищных условий семьи.

К другим мерам социальной поддержки семей с детьми в Кузбассе относятся: единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности — 852,14 руб.; единовременное пособие при рождении ребёнка — 22 723,65 руб.; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 40% псреднего заработка по месту работы, службы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребёнком. Минимальный размер пособия составляет 4 260,69 руб. по уходу за первым ребенком и 8 521,36 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.

Семьям, где дети посещают детские сады, компенсируется оплата: на первого ребёнка в размере 20% от среднего размера родительской платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. Отметим, что средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми — 1100 рублей.

Право на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет имеют: одинокие родители, не состоящие в зарегистрированном браке, студенческие семьи, семьи имеющие двойню, воспитывающие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, которые не посещают детские сады и состоят в очереди на посещение данной организации. Право предоставляется тем, чей доход ниже величины прожиточного минимума — выплата производится на каждого ребёнка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет в сумме 2 тысячи рублей.

Многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию оплаты коммунальных услуг, а также стоимости топлива; денежную компенсацию на хлеб; бесплатную выдачу лекарств по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет; бесплатный проезд и питание детей в школе; первоочередной приём детей в муниципальные дошкольные образовательные организации; бесплатное посещение музеев и выставок один раз в месяц; ежеквартальную денежную выплату семьям, имеющим шесть и более детей, взамен ранее получаемых ими продуктовых наборов.

Кроме того, право на ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей имеют многодетные семьи независимо от дохода.

«Благословение нашей страны»

В этой связи хочется вспомнить слова «Многодетная семья — это нормальная семья». Это утверждение отца девятерых детей из алтайской глубинки Павла Тайченачева, сказанное президенту России Владимиру Путину летом 2019 года во время церемонии вручения ордена «Родительская слава».

"На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. Такие семьи, такие люди, как вы, — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», — ответил тогда глава государства.

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В завершение родителям таких семей, о которых было сказано в нашем обзоре, редакция ИА REGNUM передаёт большой привет и благодарность за то, что, несмотря на все трудности, они воспитывают наше будущее. Наших потенциальных изобретателей, «министров», докторов, писателей и опять таки глав многодетных семейств. Эти люди не считают многодетность каким-то особым подвигом. Надеемся, что их жизненные примеры помогут обществу стать лучше.