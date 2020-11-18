Белгород, , 16:43 — REGNUM Ряд ограничительных мер из-за роста числа случаев заражения коронавирусом вводятся на территории Белгородской области. Об этом стало известно 18 ноября после заседания координационного совета правительства под председательством первого заместителя губернатора Дениса Буцаева. Пенсионеров отправили на самоизоляцию, предприятиям общепита ограничили часы работы, рекомендовано отменить все праздничные новогодние мероприятия.

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Все жители региона в возрасте старше 65 лет должны перейти на режим самоизоляции, а тем, кто продолжают работать, — выбрать дистанционный формат.

С 1 декабря 2020 года и до 1 февраля 2021 года запрещается работать предприятиям общественного питания с 23:00 до 06:00.

Главам муниципалитетов рекомендовано отменить проведение любых праздничных мероприятий с 1 декабря 2020 года и до 15 января 2021 года.

«Департаменту экономического развития поручил организовать встречи с бизнес-сообществом и подготовить предложения по мерам поддержки предпринимателей в связи с введением ограничительных мер», — уточнил Денис Буцаев.

В Белгородской области растёт число выявленных носителей коронавируса, за неделю инфекцию подтвердили у более чем тысячи человек.