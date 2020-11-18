Москва, , 16:34 — REGNUM В России всегда и во все времена традиционно гнали самогон. Гнали даже во времена СССР, когда подобные деяния считались уголовно наказуемыми. Сейчас же, когда никто официально не запрещает производить спиртное для собственного потребления, объемы продаж самогонных аппаратов и ингредиентов для производства спиртного стабильно растут, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Причем динамика объемов самогоноварения (и продаж соответствующей техники) достаточно точно кореллирует с динамикой реальных располагаемых доходов населения. Чем лучше экономическое положение в стране, тем большим спросом пользуется качественный, в том числе и импортный алкоголь, вина, коньяки и так далее.

Как только доходы начинают снижаться, население переходит на «самообслуживание». В этом же году ситуация резко усугубляется пандемией коронавируса и вызванным ей режимом самоизоляции.

Сидя дома в вынужденном отпуске, россиянин так или иначе задумается, а почему бы не начать самостоятельность производить «зеленого змия». Более того, даже если сотрудник вынужден работать в удаленном режиме из дома, ничто не мешает ему следить за процессом, не особо отвлекаясь от основной работы.

Немаловажен и факт качества. Покупая алкоголь в магазине мы, зачастую, приобретаем «кота в мешке». Даже качественная упаковка и дорогая бутылка не гарантируют, что вы имеете дело не с контрафактной продукцией, сваренной непонятно из чего в каком-нибудь сарае.

А в своей продукции наши производители уверены — они точно знают, какие ингредиенты использовали, и не сомневаются, что отравиться своим самогоном невозможно. Так что русский народ как пил, так и будет пить.

Но в тяжелые времена он меняет аргентинские, чилийские или итальянские вина на самогон, предпочитая делать продукт самостоятельно. Заметно экономя при этом на стоимости и не сомневаясь в качестве самодельного самогона», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самоизоляция и переход многих граждан на «удалёнку» спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для приготовления самогона.

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