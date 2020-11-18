Калуга, , 16:39 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 136 человек за последние сутки, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 135 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 304 человек, 3 тыс. 47 человек находятся на лечении, 11 тыс. 160 человек выздоровели, 97 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1024), в Обнинске (326), в Боровском районе (264) и в Козельском районе (185).

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