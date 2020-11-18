Красногорск, , 16:35 — REGNUM В ночь с 18 на 19 ноября дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности. Об этом 18 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Подобные меры предприняты в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории региона. На дежурство в ночное время будут задействованы свыше 2,3 тысяч единиц спецтехники и более 2 тысяч дорожных рабочих. Отмечается, что при ухудшении погодных условий в первую очередь обрабатываются потенциально опасные участки, дороги с интенсивным движением.

По прогнозам синоптиков, вечером 18 ноября в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, отрицательная температура, осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен ледяной дождь.

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