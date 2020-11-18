Москва, , 16:14 — REGNUM Внесенный в Госдуму РФ законопроект о президентских сроках, который разработали во исполнение ранее принятых поправок в российскую Конституцию, для приведения ее в соответствие, безусловно, будет принят без особого сопротивления, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Данный законопроект вносит поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации» 2003 года. В частности, меняется текст статьи 5.1, в которой говорится об ограничении числа президентских сроков.

Однако это нисколько не означает, что действующий президент этим правом воспользуется. Иметь возможность и использовать ее — разные понятия. В октябре подтвердил, что не время думать о том, останется ли он на посту президента после окончания действующего срока.

Тем более данный документ также касается и других нюансов и касается требований к будущим кандидатам в президенты. Он вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет и быть не моложе 35 лет.

Помимо обнуления президентских сроков, они предусматривали пожизненное сенаторство для бывшего главы государства, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, изменение порядка назначения министров и руководителей силовых ведомств, а также расширение полномочий Конституционного суда.

То есть количество полезных изменений внесено предостаточно, и поэтому не стоит однозначно и однобоко относиться к внесенному законопроекту. Это не что иное как сохранить некую определенность и стабильность в стране.

Ведь одной из основных проблем российской действительности остается полная неопределённость при сменах власти. Любые выборы в России, а особенно смена власти, чреваты особой неопределенностью и непредсказуемостью.

Подобные риски создают нестабильную геополитическую ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами. Что не может не сказаться на экономических и социальных последствиях, в том числе для населения.

В этой связи внесенный законопроект — это некий компромисс для стабильного функционирования государства. Мудрое решение президента и последующие поправки в Конституцию не что иное как целенаправленное построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не могут и не должны зависеть от одного конкретного человека.

Кроме того, «закрывается» вопрос муссирования темы преемников или иного трансферта власти, а позволит и, если хотите, заставит чиновников не фантазировать по поводу 2024 года, как это могло бы быть, а заниматься конкретными насущными проблемами, которых также предостаточно.

Эту же формулу подтвердил президент страны, заявивший ранее, что пока не время думать о том, кто станет главой государства в 2024 году. Безусловно, время будет диктовать свои ориентиры и дальнейшие действия.

А сейчас время напряженной работы каждому на своих участках, как святой Франциск, который, как известно, посвятил свою жизнь служению людям. И это, безусловно, главный посыл президента России Владимира Путина и всех поправок и нововведений последнего времени», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября законопроект, позволяющий действующему президенту РФ избраться на два новых срока, внесен в Госдуму.

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