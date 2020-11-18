Ульяновск, , 16:12 — REGNUM В Ульяновской области после истории с зарубежной поездкой и инициированной служебной проверкой добровольно сложила полномочия глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак. Об отставке сообщает «Коммерсант».

Заявление об увольнении Марии Шпак по собственному желанию с поста сити-менеджера было удовлетворено большинством голосов совета депутатов Чердаклинского района. Этому предшествовала служебная проверка о её возможном заграничном вылете на частном самолёте вместе с вице-губернатором — министром АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаилом Семёнкиным. На время проверки оба служащих были отстранены от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов инициировал проведение служебной проверки информации о поездке чиновников за рубеж на частном самолёте, в том числе в части расходов на заграничный вылет. Комментируя ситуацию, он также высказал мнение, что даже если поездка не будет иметь «никаких последствий юридического характера, то с точки зрения этики» это «вызов обществу», и отметил, что Михаилу Семёнкину «вряд ли удастся сохранить своё рабочее место».

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