Санкт-Петербург, 18 ноября 2020, 16:12 — REGNUM Петербургский парламент передумал запрещать барам работать в жилых домах, если площадь заведений меньше 50 кв. метров. Прежний запрет уже был подписан губернатором Александром Бегловым, но после общественного возмущения инициатор проекта, единоросс Денис Четырбок написал новый.
Заксобрание в первом чтении поддержало документ, согласно которому отсечку сделают на 20 кв. метрах для всех домов, кроме несколько избранных категорий, для которых сохранится ограничение в 50 кв. метров. Это дома первых массовых серий — «хрущевки» и старые панельные дома, возведенные с 1957 по 1980 год. Если же проектом здания предусматривались коммерческие помещения на первых этажах, до на них исключение не распространится.
Мнения в ЗакСе разделились: некоторые оппозиционеры похвалили Четырбока за признание своих ошибок, так как первый вариант закона привел бы к закрытию множества вполне респектабельных заведений, особенно в центре Петербурга, а не только «наливаек» в спальных районах.
«Вы своим примером показывает, что ничего страшного в том, чтобы признавать свои ошибки, нет. Более того, на самом деле сильные политики должны уметь признавать свои ошибки. В этом сила, а не слабость», — заявил беспартийный депутат Максим Резник. Он добавил, что на его памяти это чуть ли не единичный случай, так как обычно в своих ошибках единороссы упорствуют.
Аналогичным образом высказался «яблочник» Борис Вишневский. «Ваша первоначальная позиция «ни пяди в законе не отдадим» все-таки под давлением общественного мнения сменилась на несколько более мягкую. Сделан важный, но полушаг назад от изначально неверно принятого решения», — заявил он Четырбоку.
Он в целом полагает, что критерий площади не является определяющим в борьбе с «наливайками», так как они могут быть любого размера, а ключевая проблема — двойные лицензии, благодаря которым магазины в 22:00 превращаются в минибары, а также неисполнение существующих законов.
«Полиция опускает глаза, разводит руками: у нас нет полномочий, мы не можем проверить документы. Как выйдешь на площадь с плакатом, так тут же появится пять автозаков и 20 полицейских со всеми полномочиями, скрутят и увезут, а проверить наличие лицензии у бара, который торгует без нее, у них якобы полномочий нет», — заметил Вишневский.
О бессмысленности использования метража в качестве критерия добросовестности заведения общепита сказал и беспартийный Михаил Амосов. А руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева поддержала прежнюю редакцию законопроекта. Она возмутилась тем, что единороссы пошли на попятный, так как в многоквартирных домах надо жить, а не заниматься другими вещами. Затем она сравнила бары с борделями, игорными домами и наркоторговлей, которая тоже является «бизнесом», о потере которого можно было бы сожалеть.
«Это был шаг, пусть болезненный, но к наведению порядка. Почему-то каждый раз, когда закрываются кальянные, ор и крик. Кальянные — это бизнес, страдает бизнес, страдают люди, которые ходят в кальянные. Уже упоминалась борьба против борделей под видом СПА — там тоже, между прочим, рабочие места. А у нас еще рабочие места наркоторговля обеспечивает, и еще очень много других таких… ну не полукриминальных, бары, может быть, не криминальные, но в принципе которые нарушают покой и здоровье граждан. Совершенно неправильная эта инициатива, потому что злачные места сосредоточены в центре Петербурга. Здесь пытались навести порядок. Я не понимаю, как одни и те же люди, депутаты могут орать за расселение коммунальных квартир и при этом всячески поддерживать «наливайки» и все остальное, что размещается в жилых домах. Кто будет покупать и расселять коммунальную квартиру, под которой находится бар. <…> Игорные клубы — тоже, между прочим, бизнес. Это прямой путь к маргинализации центра», — резюмировала Дмитриева.
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