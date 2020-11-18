Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Петербургский парламент передумал запрещать барам работать в жилых домах, если площадь заведений меньше 50 кв. метров. Прежний запрет уже был подписан губернатором Александром Бегловым, но после общественного возмущения инициатор проекта, единоросс Денис Четырбок написал новый.

«Барная» улица Рубинштейна Дарья Драй © ИА REGNUM

Заксобрание в первом чтении поддержало документ, согласно которому отсечку сделают на 20 кв. метрах для всех домов, кроме несколько избранных категорий, для которых сохранится ограничение в 50 кв. метров. Это дома первых массовых серий — «хрущевки» и старые панельные дома, возведенные с 1957 по 1980 год. Если же проектом здания предусматривались коммерческие помещения на первых этажах, до на них исключение не распространится.

Мнения в ЗакСе разделились: некоторые оппозиционеры похвалили Четырбока за признание своих ошибок, так как первый вариант закона привел бы к закрытию множества вполне респектабельных заведений, особенно в центре Петербурга, а не только «наливаек» в спальных районах.

«Вы своим примером показывает, что ничего страшного в том, чтобы признавать свои ошибки, нет. Более того, на самом деле сильные политики должны уметь признавать свои ошибки. В этом сила, а не слабость», — заявил беспартийный депутат Максим Резник. Он добавил, что на его памяти это чуть ли не единичный случай, так как обычно в своих ошибках единороссы упорствуют.

Аналогичным образом высказался «яблочник» Борис Вишневский. «Ваша первоначальная позиция «ни пяди в законе не отдадим» все-таки под давлением общественного мнения сменилась на несколько более мягкую. Сделан важный, но полушаг назад от изначально неверно принятого решения», — заявил он Четырбоку.

Он в целом полагает, что критерий площади не является определяющим в борьбе с «наливайками», так как они могут быть любого размера, а ключевая проблема — двойные лицензии, благодаря которым магазины в 22:00 превращаются в минибары, а также неисполнение существующих законов.

«Полиция опускает глаза, разводит руками: у нас нет полномочий, мы не можем проверить документы. Как выйдешь на площадь с плакатом, так тут же появится пять автозаков и 20 полицейских со всеми полномочиями, скрутят и увезут, а проверить наличие лицензии у бара, который торгует без нее, у них якобы полномочий нет», — заметил Вишневский.

О бессмысленности использования метража в качестве критерия добросовестности заведения общепита сказал и беспартийный Михаил Амосов. А руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева поддержала прежнюю редакцию законопроекта. Она возмутилась тем, что единороссы пошли на попятный, так как в многоквартирных домах надо жить, а не заниматься другими вещами. Затем она сравнила бары с борделями, игорными домами и наркоторговлей, которая тоже является «бизнесом», о потере которого можно было бы сожалеть.

«Это был шаг, пусть болезненный, но к наведению порядка. Почему-то каждый раз, когда закрываются кальянные, ор и крик. Кальянные — это бизнес, страдает бизнес, страдают люди, которые ходят в кальянные. Уже упоминалась борьба против борделей под видом СПА — там тоже, между прочим, рабочие места. А у нас еще рабочие места наркоторговля обеспечивает, и еще очень много других таких… ну не полукриминальных, бары, может быть, не криминальные, но в принципе которые нарушают покой и здоровье граждан. Совершенно неправильная эта инициатива, потому что злачные места сосредоточены в центре Петербурга. Здесь пытались навести порядок. Я не понимаю, как одни и те же люди, депутаты могут орать за расселение коммунальных квартир и при этом всячески поддерживать «наливайки» и все остальное, что размещается в жилых домах. Кто будет покупать и расселять коммунальную квартиру, под которой находится бар. <…> Игорные клубы — тоже, между прочим, бизнес. Это прямой путь к маргинализации центра», — резюмировала Дмитриева.

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