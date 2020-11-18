Ставрополь, , 16:06 — REGNUM Снегопад и ветер осложнили ситуацию на автодорогах в Ставропольском крае. На некоторых участках введены временные ограничения, сообщили 18 ноября в краевом управлении ГИБДД.

Так, в первой половине дня было введено ограничение на двух участках дорог в Арзгирском районе и Ипатовском округе. С 13:30 аналогичное ограничение ввели в Левокумском районе на участке автодороги Левокумское — Турксад — Арзгир (между населенными пунктами Величаевское и Турксад.

В 14:30 еще одно ограничение на движение начало действовать в Благодарненском округе. Движение временно приостановлено по автодороге Журавское — Кучерла — Красный Маныч (участок от Алексеевского до границы с Туркменским районом).

В управлении отметили, что обьем выпавших осадков и сильный ветер усложняет работу снегоуборочной техники. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок по указанным направлениям до улучшения погодных условий и снятия ограничений. На участках дорог, где непогода осложнила движение, дежурят наряды ДПС.

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