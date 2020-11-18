Москва, , 16:02 — REGNUM Действительно, объём выплат накопительной пенсии в России в ежемесячном формате сейчас в большинстве случаев составляет суммы, которые дискредитируют саму идею накопительного страхования, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этому есть целый ряд причин — и то, что сейчас получателями накопительной пенсии являются люди, довольно ограниченное время участвовавшие в пенсионных программах до выхода на пенсию, и то, что последние 12 лет не очень благоприятствовали успешному инвестированию этих накоплений на российском фондовом рынке, тем более в тех консервативных рамках, которые для них заданы.

Ясно, что такая мера нанесет удар по доходам НПФ, ведь средства, которые они будут выплачивать единовременно, перестанут находиться в их управлении и генерировать доход.

Вероятно, большинство получателей единовременной выплаты предпочтут не помещать эти средства в банк или инвестиционные инструменты, а потратить, что несколько поддержит потребительский спрос.

Эти деньги уйдут с фондового рынка, но для него эта потеря не будет значимой. В целом не очень понятно, что данная инициатива даёт инициировавшему её министерству — видимо, это реакция на разочарование населения пенсионной реформой.

Но единовременные выплаты тоже не вызовут у получателей бурного восторга. В целом это изменение не улучшит и не ухудшит положение россиян, но, надеюсь, заставит многих задуматься о том, что формированием своего пенсионного обеспечения лучше заниматься самостоятельно, при этом не ограничиваться российскими финансовыми инструментами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предлагает изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу, а каждый месяц в течение жизни пенсионера.

Читайте также: Минтруд предлагает иначе платить накопительную часть пенсии