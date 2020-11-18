Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Накопление снежного покрова в Ленинградской области будет происходить в восточной части региона, в то время как на западе он будет постоянно таять. Что касается образования льда, то оно начнется не раньше декабря. Об этом 18 ноября сообщил главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Ледостав на реках и Ладожском озере Ленобласти стоит ожидать в третьей декаде ноября — начале декабря в восточных районах региона.

«Финский залив чуть позднее, но все равно, в начале месяца [декабря] ледостав будет появляться», — пояснил специалист.

Погода в ближайшие недели будет неустойчивой из-за циклонов, которые будут смещаться через Ленобласть и Петербург с Атлантики. В первые две декады декабря будут относительно теплыми, близко к нулю, а в ночные — 1…-+4 градуса. В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха. В дневные часы будет −2…−7 градусов, а ночью −7…−12 градусов.

«В целом декабрь получается теплым, на два-четыре градуса выше нормы, и будет довольно много осадков, на 100−150%, в основном это будет снег», — подытожил Колесов.

Синоптик заверил, что зима, как в прошлом году, когда фактически в Петербургском регионе не было ни льда ни снега, не повторится. Несмотря на то, что наступающая зима будет «теплой», снег и лёд будут.

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