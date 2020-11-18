Бербанк, США, , 15:50 — REGNUM Игра Spider-Man от Insomniac Games продалась тиражом больше 20 млн копий. Об этом 18 ноября сообщается пользователь Twitter с ником Timur222, ссылаясь на портфолио ведущего маркетолога PlayStation Дэвида Булла.

https://twitter.com/bogorad222/status/1329019860421120000

Маркетолог указал объёмы продаж Spider-Man в своём резюме. Согласно этой информации, в первые три дня игру купили больше трёх миллионов раз.

Напомним, Marve's Spider-Man — это популярный приключенческий экшен от американской студии Insomniac Games. В ноябре 2020 года состоялся релиз сюжетного продолжения игры под названием Spider-Man: Miles Morales.

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