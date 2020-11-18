Иваново, , 15:48 — REGNUM Жителям Ивановской области с подтверждённым заражением коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начали выдавать бесплатные препараты. Об этом сообщил на брифинге 18 ноября директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

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Он сообщил, что на все поступившие в Ивановскую область федеральные средства для обеспечения лекарствами амбулаторных больных с COVID-19 заключены контракты на закупку.

«Поставки в Ивановскую область уже начались, и мы уже выдаем препараты жителям», — сообщил Фокин.

Отметим, что 18 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством по ситуации с коронавирусом Ивановская область была названа в числе десяти российских регионов с самым высоким уровнем занятых ковидных коек.