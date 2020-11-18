Кэри, США, , 15:45 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite появилась возможность запустить видеочат. Об этом 18 ноября сообщает издание Eurogamer.

Для запуска видеочата потребуется приложение Houseparty от Epic Games, установленное на смартфон. Оно будет снимать пользователя на камеру и дублировать изображение на отдельный экран в Fortnite.

Напомним, Fortnite — это популярная многопользовательская экшен-игра от студии Epic Games. Её релиз состоялся в 2017 году.

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