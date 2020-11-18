Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Петербург заключил дополнительное соглашение о создании Витебской развязки на Западном скоростном диаметре. Документ подписали 18 ноября на форуме «Транспортная неделя» в Москве вице-губернатор Максим Соколов и первый заместитель президента Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Это станет первым этапом на пути создания Восточного скоростного диаметра (ВСД), другое название — Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). Начало строительства развязки планируется в первом квартале 2021 года, на работы уйдет четыре года. Протяженность развязки составит около 2,5 км, она будет пропускать до 70 тыс. автомобилей в сутки, движение предусмотрено по шести полосам со скоростью до 110 км/час.

Стоимость развязки составит около 27 млрд рублей, еще 12 млрд выделят на подготовку территории.

Максим Соколов заметил, что по своему объему и значению для Петербурга ВСД сравним с Западным скоростным диаметром.

«Строительство Витебской развязки позволит решить сразу несколько ключевых транспортных задач города, которые ставит перед нами губернатор Санкт-Петербурга, в том числе обеспечить связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. Также удастся снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы. Это очередной важный шаг на пути строительства внутригородских скоростных дорог», — пояснил Соколов.

Читайте также: В Петербурге оценили расходы на Восточный скоростной диаметр в 2021 году

Напомним, новая магистраль пройдет от ЗСД по южной планировочной зоне города, обеспечит транспортную доступность активно застраиваемых жилых кварталов Петербурга и Ленобласти, свяжет восточную часть Петербурга с центром и с севером города. ВСД станет для Петербурга вторым опытом реализации проекта в сфере транспортной инфраструктуры такого масштаба в формате ГЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург получил миллиард рублей на новую платную трассу