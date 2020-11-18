Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM В сети появилась информация о том, что будущее обновление для GTA Online впервые увеличит размер игровой карты. Об этом 18 ноября сообщает портал ComicBook.

Ожидается, что GTA Online получит самое большое обновление из всех выходивших, которое также добавит новую область на игровую карту. По данным портала Rockstar Mag, именно её показали в новом клипе Gorillaz.

Напомним, GTA Online — это популярная многопользовательская экшен-игра. Она является частью GTA V, вышедшей в 2013 году.

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