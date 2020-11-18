Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге 57 классов в 29 школах перешли на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Дистанционное образование Денисов (с) mos.ru

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Сутками ранее классов на «дистанционке» было больше — учился дома 61 класс из 30 школ.

«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 57 классов в 29 школах (0,28% от общего количества классов в городе)», — отметили в ведомстве.

Остается сложной и ситуация в дошкольном образовании. На сегодняшний день в Северной столице в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 16 групп в 11 детских садах.

Напомним, в Смольном предупредили, что при ухудшении эпидемиологической обстановки школьников могут перевести на цикличный формат обучения. Это означает, что после недели очной учёбы будут следовать две недели дистанционного обучения.

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