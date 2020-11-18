Тюмень, , 15:39 — REGNUM В Тюменской области заблокировано около 85 тысяч льготных транспортных карт. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

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В регионе с 16 ноября действует обязательный режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

«Если режим работы этих людей предусматривает обязательное нахождение на рабочем месте, их льготные транспортные карты будут разблокированы. Как правило, это медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб. Люди, занятые решением вопросов по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметила замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Чтобы разблокировать льготные транспортные карты для незаменимых сотрудников, работодателям необходимо обратиться в муниципальные ведомства, сообщила Кузнечевских.