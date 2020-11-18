Ново-Огарево, Московская область, , 15:39 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в отдельных регионах России достаточно сложная. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявил президент России Владимир Путин.

«В отдельных регионах ситуация с коронавирусом, прямо скажем, сложная», — подчеркнул глава государства.

При этом, по его словам, самым тревожным фактором является рост смертности.

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"К сожалению, растёт и число тяжелых осложнений», — добавил российский лидер.

Напомним, по данным оперативного штаба на 18 ноября, за минувшие сутки в России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1425 случаев меньше, чем сутками ранее, когда было зарегистрировано 22 410 случаев заражения. Кроме того, был установлен новый «рекорд» по числу умерших за сутки от коронавируса — 456 человек. Всего в России с начала пандемии было выявлено почти 2 млн носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что регионы России, оказавшиеся в наиболее тяжёлой ситуации на фоне эпидемии коронавируса, остро нуждаются в помощи. Он подчеркнул, что их не надо только ругать, но необходимо и помогать. Так, в числе субъектов РФ со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на сегодня оказались Ивановская область, Республика Коми, Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.