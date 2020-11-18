Черкесск, , 15:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии растет число выздоровевших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. Вторые сутки в регионе выписывают более ста пациентов. За прошедшие сутки их число составило 136 человек, днем ранее — 123 человека, сообщили 18 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом остается в пределах 90 в день. За последние сутки большинство случаев инфицирования выявлено в Усть-Джегутинском районе — 18, Абазинском районе — 14 и Малокарачаевском районе — 13. При этом «первенство» за все время пандемии по числу заразившихся держит Черкесск — 4342 человека, сообщили 18 ноября в местном оперативном штабе.

Общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии к 18 ноября достигло 11 178 человек. Выздоровели из них 7178 пациентов. Не удалось спасти врачам 34 жителя региона.