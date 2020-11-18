Токио, , 15:38 — REGNUM В сети набирает популярность ролик, на котором чемпион мира по танцевальным играм Dance Dance Revolution, Dancerush Stardomи Pump It Up вместе со своей женой выступает в зале аркадных автоматов в Японии. Об этом 18 ноября сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/ugogon/status/1327647775396220928

Спортсмен под ником Riri и его жена сыграли в Pump it Up в «свободном стиле». По словам геймера, он не впервые выступает вместе с супругой — несколько лет назад они участвовали в соревнованиях как команда «Панда-сан».

Напомним, аркадные танцевальные автоматы пользуются большой популярностью в Японии. Пожалуй, самым известным из них является Dance Dance Revolution от Konami

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