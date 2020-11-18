Москва, , 15:36 — REGNUM НКО, которые открыто поддерживают финансирование от посольств западных стран: США, Германии, Великобритании, Норвегии, Голландии и т.д. через фонды, такие как, например, USAID, Фонд открытого общества, NED, фонды Чарлза Стюарта Мота и Рокфеллера, уже 20 лет существуют в Черногории. заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый журналист, колумнист, общественный деятель, координатор движения «Бессмертный полк Черногория» Игорь Дамьянович.

«Через эти организации посольства и американские фонды стараются проводить свое общественно-политическое влияние. Их задача раньше состояла в относительно открытой поддержке Джукановича.

В настоящее время эти НКО стремятся влиять на правительство, без Джукановича, который проиграл парламентские выборы 30 августа.

Их влияние, безусловно, негативно как раньше, так и в настоящее время. Результат их влияния — подавление демократии в Черногории», — высказал свою точку зрения Игорь Дамьянович.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах внесли в Государственную думу члены Совфеда и депутаты от «Единой России».

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