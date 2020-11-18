Москва, , 15:28 — REGNUM Иностранцы, проживающие за границей, могут создавать НПО в Финляндии и быть их членами, но председатель должен быть обязательно резидентом Финляндии, заявил корреспонденту ИА REGNUM правозащитник и политолог, Финляндия Йохан Бекман.

«Любые партии и кандидаты на выборы обязаны достаточно детализировано отчитаться, от кого они получили финансирование.

Единственный «шумный» вопрос в Финляндии — это владение землей или недвижимостью гражданами России.

Такое владение ограничено новым законом, который предусматривает, что покупатели за пределами Европейской экономической зоны должны иметь лицензию на покупку земли или недвижимости», — пояснил Йохан Бекман.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иностранных агентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

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