Москва, , 15:28 — REGNUM На сегодняшний день в России на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся примерно 5 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом 18 ноября сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам ситуации с распространением коронавируса в РФ.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

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"В целом на искусственной вентиляции легких сегодня занято около 5 тысяч коек», — заявил глава Минздрава РФ, добавив, что среди госпитализированных с новым заболеванием 10% — это пациенты с тяжелым протеканием заболевания, которым требуется интенсивное наблюдение.

При этом он также сообщил, что в настоящее время в российских стационарах находятся около 221 тыс. пациентов с коронавирусом.

«Сегодня у нас находится на наблюдении и лечении более 1,1 млн пациентов, и 221 тыс. пациентов находится с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в стационарах», — указал Мурашко

Кроме того, он добавил, что такими пациентами занято 20% коек в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что норматив для получения результатов ПЦР-теста на корона вирусную инфекцию является слишком долгим.